Хакеры пытались взломать компьютеры разработчиков российской вакцины от коронавируса

«Хакерские атаки были, но были ли они связаны именно с вакциной или нет, я не специалист по IT-технологиям, поэтому не берусь профессионально судить о цели этих атак, но на компьютеры наших разработчиков действительно были предприняты попытки взлома», — сообщил Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» в эфире телеканала «Россия-1».