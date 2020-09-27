Хакеры пытались взломать компьютеры разработчиков российской вакцины от коронавируса

Хакеры взломали компьютер
В мире
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Хакеры пытались взломать компьютеры разработчиков российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом рассказал глава научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Глава Гамалеи уточнил, что не знает, что именно было целью хакерских атак, но они были предприняты несколько месяцев назад, в тот в период, когда шла разработка препарата.

«Хакерские атаки были, но были ли они связаны именно с вакциной или нет, я не специалист по IT-технологиям, поэтому не берусь профессионально судить о цели этих атак, но на компьютеры наших разработчиков действительно были предприняты попытки взлома», — сообщил Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» в эфире телеканала «Россия-1».

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