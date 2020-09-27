Байден подверг Трампа критике за отсутствие заявлений против Лукашенко

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден подверг резкой критике действующего американского лидера Дональда Трампа. Причиной этого стало отсутствие реакции на ситуацию в Беларуси, пишут зарубежные СМИ.

По мнению Байдена, Трампу следовало бы высказаться против Лукашенко либо предложить «личную поддержку сторонникам демократии» в Беларуси. Александра Лукашенко американский политик при этом назвал «диктатором».

По словам Байдена, «прячущийся в страхе от своих собственных граждан» президент является слабым и нелегитимным самодержцем.

Напомним, что церемония инаугурации прошла 23 сентября во Дворце Независимости. На торжество пригласили порядка 700 человек. В зале присутствовали высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных органов власти, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

Позже руководство нескольких европейских стран не признали легитимность Александра Лукашенко и сделало заявление по случаю его инаугурации.

При этом в Министерстве юстиции Беларуси сообщили, что церемония инаугурации президента прошла без нарушений и в полном соответствии закону. А в МИДе заявили, что попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко, 23 сентября вступившего в должность главы государства, не отражают мнения большинства государств.