Делегация России не поедет в Беларусь на Форум регионов двух стран

26 сентября стало известно, что российская делегация не поедет на Форум регионов России и Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за обострения ситуации с коронавирусом российская делегация приняла решение не ехать в Минск, а принять участие в Форуме дистанционно. Напомним, VII Форум регионов Беларуси и России, на который приглашены Александр Лукашенко и Владимир Путин, должен пройти 28-29 сентября в Минске и Минской области.

26 сентября Дмитрий Песков сообщил, что 28 сентября у президента России состоится расширенное заседание президиума Госсовета, которое будет посвящено национальным проектам.