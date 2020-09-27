Делегация России не поедет в Беларусь на Форум регионов двух стран

Фото: DW
Союзное государство
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26 сентября стало известно, что российская делегация не поедет на Форум регионов России и Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за обострения ситуации с коронавирусом российская делегация приняла решение не ехать в Минск, а принять участие в Форуме дистанционно. Напомним, VII Форум регионов Беларуси и России, на который приглашены Александр Лукашенко и Владимир Путин, должен пройти 28-29 сентября в Минске и Минской области.

26 сентября Дмитрий Песков сообщил, что 28 сентября у президента России состоится расширенное заседание президиума Госсовета, которое будет посвящено национальным проектам.

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