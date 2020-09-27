МИД Украины: Лукашенко выбрал Россию, «а это означает конфронтацию»

Беларусь
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Украина оценивает ситуацию в Беларуси, учитывая риски, которые несет для нее укрепление позиций России в этой стране, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. А это означает конфронтацию. И потому мы, когда смотрим на ситуацию в Беларуси, мы не руководствуемся «а давайте, чтобы мы в новости попали с заголовком, чтобы нас тоже увидели». Мы взвешиваем все те риски, которые укрепление позиций России в Беларуси несет для Украины. И мы понимаем, что если Александр Лукашенко выбрал Россию, то риски для нас начинают зашкаливать. И в соответствии с этим мы строим свое отношение к нему», — сказал Кулеба в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу.

Министр отметил, что Беларусь отбросила предложения о посредничестве. По его словам, Украина предлагала посредничество вместе с государствами Люблинского треугольника — Польшей и Литвой.

«Сейчас на столе есть предложение о посредничестве от наиболее нейтрального посредника, которого можно представить. Это ОБСЕ. Действующее албанское председательство в ОБСЕ, будущее шведское, две очень сбалансированные нейтральные страны, предложили свое посредничество. Тоже тишина», — приводит interfax.by слова главы МИД.

Кулеба подчеркнул, что Украина в сложившейся ситуации должна руководствоваться своими национальными интересами, такими, как безопасность, экономика и права ее граждан в Беларуси, и заверил, что Украина будет делать все, что в ее силах, чтобы помогать дружественному народу.

«Украина в этой ситуации должна руководствоваться исключительно своими национальными интересами. Это безопасность, это экономика и это права наших граждан, которые есть на территории Беларуси. К сожалению, Александр Лукашенко сделал свой выбор, и когда его выбор стал для нас окончательным, а этот выбор — Россия, мы заняли ту позицию, которую занимаем сейчас: четкую, жесткую, но не относительно белорусского народа. Белорусский народ всегда будет для нас дружественным, и мы всегда будем делать все, что в наших силах, чтобы ему помогать», — пояснил министр.Лукашенко выбрал Россию, «а это означает конфронтацию» – МИД Украины.

 

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