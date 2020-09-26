В Украине объявлен траур по жертвам крушения Ан-26

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
В мире
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В Украине объявлен траур в память о жертвах авиакатастрофы – Ан-26 разбился под Харьковом. Из 27-ми человек на борту выжить удалось только двоим. Однако сегодня один из выживших умер.

Расследовать катастрофу будет специально созданная комиссия. До окончания расследования полеты самолётов, подобных разбившемуся, приостановят. Напомним, трагедия произошла накануне вечером. Военно-транспортный борт с курсантами Харьковского университета воздушных сил упал при заходе на посадку в конце учебного полета. При ударе о землю «Ан» разломился на две части, затем начался пожар – самолёт сгорел полностью. Выживший сейчас в тяжелейшем состоянии. Чудом спасся лишь один курсант из группы – он не был допущен к полёту, сообщает ont.by.

Президент Александр Лукашенко от всего белорусского народа и себя лично выразил соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших.

 

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