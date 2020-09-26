Витебская и Псковская области создадут рабочие группы для активизации сотрудничества

Витебский облисполком и Администрация Псковской области создадут рабочие группы для выработки направлений и практических мероприятий по активизации межрегионального сотрудничества в различных сферах. В числе приоритетов — отрасли экономики, включая строительство и АПК, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, культура и патриотическое воспитание молодежи, пишут «Витебские Вести».

Договоренности об этом достигнуты 25 сентября в ходе переговоров председателя облисполкома Николая Шерстнёва и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по итогам первого дня визита делегации российского региона на Витебщину.

— Такой формат работы позволит определить перспективные, интересные и полезные для обеих сторон аспекты. В последующем по ним можно будет принимать конкретные точечные решения в рамках межрегионального сотрудничества. Уже в следующую расширенную встречу, которая, надеюсь, состоится на псковской земле, мы сможем выстроить отношения и продвигаться по этим направлениям. Только нужно определить формат ее проведения. Возможно, это будет в форме Дней Витебской области или что-то подобное, — отметил Николай Шерстнёв.

По словам Михаила Ведерникова, перед участниками делегации Псковской области стояла задача максимально глубоко погрузиться в перспективнее направления сотрудничества, и благодаря витебским коллегам это удалось решить. Даже несмотря на дефицит времени.