Беларусь не договорилась с Россией об отмене роуминга

Общество
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Операторы сотовой связи России и Беларуси не договорились по антифродовой работе, которая обеспечивает безопасность и защиту от телефонных мошенничеств, для отмены роуминга.

— По итогам видеоконференции констатировано, что между белорусскими и российскими операторами электросвязи остаются нерешенными отдельные вопросы межоператорского взаимодействия по антифродовому направлению работы, — отметили в Министерстве связи Беларуси.

Стороны намерены вернуться к данному вопросу 29 сентября.

Россия и Беларусь должны уже до конца года решить проблему роуминга между странами, об этом ранее заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

— Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется, — сказал Григорий Рапота.

В 2017 году спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила отменить роуминг между Россией и Беларусью. В прошлом году была принята соответствующая дорожная карта, которая предусматривает отмену роуминга не позднее сентября 2020 года.

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