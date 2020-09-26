В Витебской области в ближайшие годы планируют открыть четыре футбольных поля

В Витебской области в ближайшие годы намерены открыть четыре футбольных поля с синтетическим покрытием. Такое заявление сделал первый заместитель председателя ассоциации «Белорусская федерация футбола» Юрий Вергейчик во время торжественного открытия крытого футбольного манежа на территории центрального спортивного комплекса по проспекту Людникова.

«В ближайшие годы как минимум два футбольных поля планируем открыть в Витебске, еще по одному — в Орше и Полоцке», — отметил Вергейчик.

Он выразил надежду, что в будущем манеж позволит готовить футболистов уровня Сергея Корниленко, Виталия Родионова, Николая Золотова, Никиты Наумова и Макса Эбонга. Последние три выступают за национальную сборную.