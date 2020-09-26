Обновленный сквер с входной аркой открыли в Витебске

Фото: БелТА
Витебск
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В Витебске после реконструкции открыли сквер имени Кирова с входной аркой и новой скульптурой. Над созданием обновленного облика сквера трудились сотрудники управления капитального строительства Витебска, предприятия «Институт Витебскгражданпроект», генеральным подрядчиком выступило ООО «ПлиссаСтрой», передает БелТА.

Специалисты за несколько недель уложили новую плитку, установили современное освещение, скамейки. Со стороны железнодорожного вокзала появилась 10-метровая входная арка с гербом города и изображением ордена Трудового Красного Знамени и фрагмента указа о награждении им города. Аллею украсили цветники, малые архитектурные формы, а также скульптура «Двое», посвященная «нашим родителям — поколению романтиков шестидесятых». Автор композиции — витебский художник Сергей Сотников.

Сегодня в Витебске проходит областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі». В ближайшее время начнется шествие участников фестиваля-ярмарки по центральным улицам города в Летний амфитеатр, где размещается главная сцена. Затем состоится открытие праздника, чествование тружеников села и концерт.

Организаторы подготовили культурно-развлекательную программу, которая включает множество выставок, показательные выступления подразделений МЧС, несколько спортивных соревнований. Гостей на площади Свободы ждет праздник традиционной культуры с танцами и песнями. Будут работать тематические площадки ГАИ и МЧС. В парке 1000-летия участники республиканского проекта «Властелин села» заложили семейную аллею. Горожане возле Дворца спорта смогут приобрести продукцию учреждений образования области.

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