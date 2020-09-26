Швеция и Норвегия не признали легитимность Лукашенко

Швеция и Норвегия присоединились к странам, не признают легитимность Александра Лукашенко.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что так называемая инаугурация Лукашенко, проведенная спешно и без предупреждения, вновь подтверждает отсутствие у него легитимности.

«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Мы продолжим считать его ответственным за насилие и репрессии против оппозиции, а также мирных демонстрантов», — заявила она.

По словам главы дипломатического ведомства, она говорила с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко об «инаугурации» Лукашенко, а также о принятии в данной ситуации возможных мер со стороны ЕС и ОБСЕ.

Кроме того, государственный секретарь министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен заявил, что непрозрачные выборы и тайная «инаугурация» не придают Лукашенко легитимности.

Церемония инаугурации прошла 23 сентября во Дворце Независимости. На торжество пригласили порядка 700 человек. В зале присутствовали высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных органов власти, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

Позже руководство нескольких европейских стран сделало заявление по случаю инаугурации Александра Лукашенко. Власти Великобритании, ФРГ, Польши, Чехии, Словакии, Дании и стран Балтии сообщили, что не признают Лукашенко в качестве легитимного белорусского лидера.

При этом в Министерстве юстиции Беларуси сообщили, что церемония инаугурации президента прошла без нарушений и в полном соответствии закону. А в МИДе заявили, что попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко, 23 сентября вступившего в должность главы государства, не отражают мнения большинства государств.