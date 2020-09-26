На БелАЭС начались испытания безопасности второго энергоблока

На БелАЭС начались испытания систем безопасности первого контура реакторной установки второго энергоблока. Об этом сообщили в пресс-службе Росатома.

— На первом этапе будут опробована работоспособность насосных агрегатов систем безопасности целью подтверждения их расходных характеристик. Далее специалисты приступят к испытаниям всех активных систем, обеспечивающих штатную работу первого контура реакторной установки, — сообщили в компании.

Данными работами открылся этап пусконаладки реакторного отделения энергоблока.

Между тем, Литва, Латвия и Эстония готовятся блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на их рынки, а все технические решения планируется подготовить в октябре.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится с 2009 года Росатомом по российскому проекту вблизи Островца. В рамках межправсоглашения Беларуси предоставили экспортный кредит, который предполагает выделение до 10 миллиардов долларов. В июле Россия смягчила его условия, продлив его на два года и снизив процентную ставку.

Пуск первого энергоблока запланирован на 7 ноября 2020 года.