Ленинградская область получит из Беларуси станции очистки воды

Стороны обсудили вопросы поставки в Ленинградскую область сельскохозяйственной техники, автобусов, дорожной техники, произведенной в Беларуси. Александр Дрозденко также планирует посетить МАЗ, чтобы уже на месте познакомиться с новыми образцами техники.
— В рамках года Чистой воды, который объявлен в Ленинградской области, мы договорились о поставках из Беларуси различных по размеру станций по очистке воды. Также мы говорили о возможности переориентации белорусских грузов в портовые комплексы Ленинградской области, о том, чтобы наш регион оказал в этом содействие, и о поставках белорусских комбикормов для активно растущей в нашем регионе отрасли по выращиванию рыбы, — приводит газета «Союзное Вече» слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Белорусский лидер рассказал ему о крупной инфраструктурной идее – строительстве морского порта. Сейчас в планах белорусских властей передислоцировать свои грузы из литовского порта в Усть-Лугу.
Экспортировать в Беларусь из Ленинградской области планируется племенной скот, фосфорные удобрения, продукции машиностроения и деревообработки.