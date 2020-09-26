Ленинградская область получит из Беларуси станции очистки воды

Союзное государство
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко находится с рабочим визитом в Беларуси. На встрече с президентом республики Александром Лукашенко стороны договорились укрепить сотрудничество.

Стороны обсудили вопросы поставки в Ленинградскую область сельскохозяйственной техники, автобусов, дорожной техники, произведенной в Беларуси. Александр Дрозденко также планирует посетить МАЗ, чтобы уже на месте познакомиться с новыми образцами техники.

— В рамках года Чистой воды, который объявлен в Ленинградской области, мы договорились о поставках из Беларуси различных по размеру станций по очистке воды. Также мы говорили о возможности переориентации белорусских грузов в портовые комплексы Ленинградской области, о том, чтобы наш регион оказал в этом содействие, и о поставках белорусских комбикормов для активно растущей в нашем регионе отрасли по выращиванию рыбы,приводит газета «Союзное Вече» слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Белорусский лидер рассказал ему о крупной инфраструктурной идее – строительстве морского порта. Сейчас в планах белорусских властей передислоцировать свои грузы из литовского порта в Усть-Лугу.

Экспортировать в Беларусь из Ленинградской области планируется племенной скот, фосфорные удобрения, продукции машиностроения и деревообработки.

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