Ленинградская область получит из Беларуси станции очистки воды

Стороны обсудили вопросы поставки в Ленинградскую область сельскохозяйственной техники, автобусов, дорожной техники, произведенной в Беларуси. Александр Дрозденко также планирует посетить МАЗ, чтобы уже на месте познакомиться с новыми образцами техники.

Белорусский лидер рассказал ему о крупной инфраструктурной идее – строительстве морского порта. Сейчас в планах белорусских властей передислоцировать свои грузы из литовского порта в Усть-Лугу.

Экспортировать в Беларусь из Ленинградской области планируется племенной скот, фосфорные удобрения, продукции машиностроения и деревообработки.