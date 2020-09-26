Кремль назвал вмешательством в дела Беларуси непризнание ЕС Лукашенко

— Мы, конечно, не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств.]. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву, эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути они тоже являются таким косвенным вмешательством во внутренние дела, — заявил представитель Кремля.
В любом случае, как заметил Песков, решения других стран не смогут повлиять на развитие отношений между Россией и Беларусью.
— И Беларусь, и Россия — это суверенные страны, которые выстраивают свои отношения без оглядки на другие государства, — подытожил представитель Кремля.