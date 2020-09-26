Кремль назвал вмешательством в дела Беларуси непризнание ЕС Лукашенко

Беларусь
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Решения ряда стран не признавать Александра Лукашенко действующим легитимным президентом Беларуси противоречат международному праву и не способствуют развитию диалога между государствами, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Мы, конечно, не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств.]. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву, эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути они тоже являются таким косвенным вмешательством во внутренние дела, — заявил представитель Кремля.

В любом случае, как заметил Песков, решения других стран не смогут повлиять на развитие отношений между Россией и Беларусью.

— И Беларусь, и Россия — это суверенные страны, которые выстраивают свои отношения без оглядки на другие государства, — подытожил представитель Кремля.

 

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