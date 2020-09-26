Кремль назвал вмешательством в дела Беларуси непризнание ЕС Лукашенко

Решения ряда стран не признавать Александра Лукашенко действующим легитимным президентом Беларуси противоречат международному праву и не способствуют развитию диалога между государствами, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков .

— Мы, конечно, не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств.]. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву, эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути они тоже являются таким косвенным вмешательством во внутренние дела, — заявил представитель Кремля.

В любом случае, как заметил Песков, решения других стран не смогут повлиять на развитие отношений между Россией и Беларусью.