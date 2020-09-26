Анджей Дуда: нужно сделать все, чтобы в Беларуси прошли выборы, которые признает общество

Президент Польши Анджей Дуда рассказал некоторые подробности своих переговоров с руководством Италии. По его словам, Варшава и Рим имеют идентичную позицию по поводу ситуации в Беларуси.

«Нужно сделать все, чтобы, во-первых, в Беларуси прошли выборы, которые признает общество; а во-вторых, белорусское общество также как и общества других стран имеет право на свободу, имеет право на демократию, имеет право принимать решения о своей стране и о ее властях. Все эти стремления государства Европейского союза должны поддержать. Здесь у нас не было никаких сомнений», — приводит .polskieradio слова президента.