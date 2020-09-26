Замглавы администрации Ялты уволили за поддержку протестов в Беларуси, он из Гомеля

Заместителя главы городской администрации Ялты Михаила Загорцева уволили за поддержку антиправительственных протестов в Беларуси. Он пробыл в должности вице-мэра Ялты четыре дня. Загорцев родился в Беларуси в деревне Подыгруша Чечерского района Гомельской области и до переезда в Крым более 30 лет занимал разные государственные должности на родине.

«Да, правда [уволен]. Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», — приводит слова главы Ялты rbc.ru.

В середине августа Загорцев опубликовал видеообращение, в котором выступил в поддержку протестов в Беларуси. В частности, он предположил, что демонстрации разгоняли в том числе российские силовики.