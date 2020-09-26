Аукционы по продаже молочных ферм в Витебской области стали рекордными по росту стоимости

Производство
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Рекордными по продолжительности и увеличению стоимости стали аукционы по продаже молочно-товарных ферм, расположенных на территории Городокского района, сообщили в комитете «Витебскоблимущество».

«Данные фермы ранее использовались в производственной деятельности ОАО «Райагропромснаб», но ввиду банкротства предприятия в 2018 году были переданы Городокскому райисполкому. Все фермы на сегодняшний день эксплуатируются – находятся в аренде у сельскохозяйственных предприятий», — говорится в сообщении.

В 2020 году райисполком принял решение об их продаже на аукционе за одну базовую величину, передает «Интерфакс-Запад».

Рекордным лотом стал животноводческий комплекс, расположенный в Долгопольском сельсовете, 1985 года постройки и общей площадью 5724 кв м. Объект выставлялся на аукцион с установлением начальной цены, равной двум базовым величинам.

«В ходе торгов цена увеличилась более чем в 9 тыс. раз, и на 93 шаге аукциона животноводческий комплекс был продан за Br490 002 иностранному сельскохозяйственному предприятию», — сообщили в комитете.

Помимо этого, были также проданы три комплекса молочно-товарных ферм.

«Для комитета Витебскоблимущество это стал уже 92 результативный аукцион в этом году. Сумма вырученных средств составила Br3,1 млн. Стоит отметить, что наиболее востребованными остаются объекты, выставляемые на аукцион за базовую величину», — резюмировали в комитете.

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