Мининформ подал иск в суд на TUT.BY

За неполные два месяца белорусский портал Tut.by получил три предупреждения от Министерства информации. А сегодня стало известно о том, что Мининформ обратился в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания. Заседание назначено на 8 октября в Экономическом суде Минска.

«Это означает, что по решению суда Tut.by может утратить статус средства массовой информации, однако сможет продолжить свою работу в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ», — пишет Tut.by.

Регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания носит добровольный характер, однако статус СМИ дает некоторые преимущества.

«В частности, возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию», — отмечает Tut.by.

Напомним, предупреждения порталу выносились с формулировкой «за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам». По закону о средствах массовой информации, в случае вынесения владельцу сетевого издания двух и более предупреждений в течение года доступ к ресурсу имеют право ограничить. Решение об этом принимает Мининформ.