Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с БелАЭС

Беларусь
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Литва, Латвия и Эстония выработали общую методику по торговле электроэнергией, договорившись, что поставляемая в страны Балтии электроэнергия не должна производиться в Беларуси.

Электропередающая компания Litgrid сообщила, что в методику включено положение, что электроэнергия, импортируемая на рынок стран Балтии, должна иметь доказательства своего происхождения, подтверждающие, что она произведена не в Беларуси.

Методика предоставлена для публичных консультаций, передает «Интерфакс-Запад».

Литва, Латвия и Эстония ранее договорились о бойкоте электроэнергии из Беларуси после запуска там Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Балтийские страны заявляли, что готовятся блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на их рынки, а все технические решения планируется подготовить в октябре.

25 сентября Литва проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что со следующего года не будет поставлять Беларуси резерв электроэнергии в 100 мегаватт, предусмотренный по соглашению БРЭЛЛ, это связано с завершением строительства БелАЭС.

Также Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБАЭ) Литвы заявляла, что Беларусь должна остановить работы по запуску первого реактора Белорусской АЭС в Островце, строительство которой завершается, пока не будут разрешены проблемы безопасности станции.

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