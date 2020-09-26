Лукашенко думает ввести 2-недельный карантин для приезжих из стран Запада

Фото пресс-службы президента
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассматривает возможность введения в стране двухнедельного карантина из-за COVID-19 для приезжающих из стран Запада. Такое намерение было озвучено на встрече с губернатором Ленинградской области Российской Федерации Александром Дрозденко.

Комментируя санкции со стороны ЕС, Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия способны совместно обеспечить свои экономические потребности.

Лукашенко также предупредил, что обучающимся в Польше белорусским студентам придется подтверждать дипломы в Беларуси.

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