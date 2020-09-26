59-летний житель из Докшицкого района застрелил лося: возбуждено уголовное дело

За минувшую неделю в Республике Беларусь зарегистрировано 6 фактов незаконной добычи особей лося в Могилевской, Витебской, Минской и Гомельской областях.

Так в Витебской области утром 19 сентября текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что житель Докшицкого района незаконно добыл животное.

На место происшествия по указанному заявителем адресу прибыла следственно-оперативная группа, которой установлено, что 59-летний житель одной из деревень Докшицкого района, находясь на участке местности вблизи деревни Варганы, из зарегистрированного охотничьего ружья незаконно застрелили лося. Установлено, что у мужчины не было разрешения на добычу охотничьего животного и охотничьей путевки к нему, пишут «Витьбичи».

Ущерб от незаконной добычи особи лося составил 8100 рублей. Общий ущерб, по республике, причиненный окружающей среде, составил 64 800 рублей.

По каждому из вышеперечисленных фактов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 282 (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом.