Преимущественно без осадков и до +25°С: прогноз погоды на 26 сентября

Погода
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Завтра, 26 сентября, погоду в Беларуси продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, сформированного в теплом, сухом воздухе, лишь по юго-западу скажется влияние неустойчивой влажной воздушной массы.

В субботу – переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу Брестской области кратковременные дожди, местами грозы. Влажность от 30% по востоку до 70% по западу. Ветер юго-восточный умеренный, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

В восемь утра температура воздуха составит от +14°С по северной половине до +17°С по юго-западу, в низинах до +7°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее.

В середине дня столбики термометров достигнут отметки от +22°С по северо-востоку до +25°С по югу. К вечеру температура немного понизится – от +17°С в северо-восточных районах до +23°С в западных, сообщает ont.by.

В воскресенье погода начнет меняться. Атмосферные фронты с Украины вызовут увеличение облачности, ночью по юго-западу, утром и днем на большей части территории – кратковременные дожди, большая вероятность гроз. Во многих районах ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +10°С…+17°С, максимальная днем от +15°С по юго-западу до +24°С по юго-востоку. С понедельника температурный фон начнет постепенно понижаться и приблизится к обычным для конца сентября значениям. Ночью +5°С…+12°С, в середине дня +13°С…+20°С. Временами кратковременные дожди.

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