Лукашенко наградил посла Китая орденом Почета

Фото: БелТА
Президент
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24 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил Чрезвычайному и Полномочному Послу КНР в Беларуси Цуй Цимину орден Почета, передает БелТА.

Этой награды посол удостоен за значительный личный вклад в развитие и укрепление политических, торгово-экономических, кредитно-инвестиционных, научно-технических и гуманитарных связей между Беларусью и Китаем.

Встреча Лукашенко с Цуй Цимином состоялась в связи завершением его дипломатической миссии в Беларуси.

Цуй Цимин работал в Беларуси с января 2014 года. За этот период белорусско-китайское сотрудничество существенно активизировалось по всем направлениям. Белорусская сторона высоко оценивает личный вклад посла в активизацию взаимодействия между двумя странами.

Дипломатические отношения между Беларусью и КНР установлены 20 января 1992 года.

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