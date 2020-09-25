«Виталюр»-второй! Витебск — Юг-4,5,6 с новым супермаркетом!

Витебск
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До недавнего времени жители «старых» Югов не имели альтернативы «прошловековым» магазинам «Веста» и «Ника».

24 сентября на Черняховского, 26 открылся супермаркет торговой сети «Виталюр».

«Виталюр»-второй! Витебск - Юг-4,5,6 с новым супермаркетом!Фото: Вячеслав Побединский

Витебляне помнят большой магазин электроники на углу проспекта Строителей и Черняховского с оригинальными названием «Большой», мало просуществовавший. Вывеска на заброшенном помещении висела до весны 2020. Теперь на площади 1750 кв. метров открылся второй в Витебске гипермаркет «Виталюр».

По впечатлению, эта площадь маловата для такого магазина. Между рядами двоим и пройти тесно, а если взять тележку, то пробка будет, как на Московском до открытия выезда в Билево по проспекту Строителей.

«Виталюр»-второй! Витебск - Юг-4,5,6 с новым супермаркетом!
Фото: Вячеслав Побединский

Мало места и недостаточно касс. 25 сентября в полдень стояли приличные очереди в каждую из пяти. Одна дополнительная. По идее, их должно быть четыре.

Соответственно, ни о каком безопасном социальном расстоянии речь идти не может, ибо если отойти на метр друг от друга, то очередь в кассы займет большую часть прохода.

«Виталюр»-второй! Витебск - Юг-4,5,6 с новым супермаркетом!
Фото: Вячеслав Побединский

С 24 по 26 сентября магазин предлагает множество всяких вкусностей и акций. Дисконтная карта стоит 1 рубль. Продают на ее кассе. Пока администратор регистрирует, снова образуются очереди.

«Виталюр»-второй! Витебск - Юг-4,5,6 с новым супермаркетом!

На «безакционные» товары цены выше, чем в других сетях, но для обладателей карты предусмотрена скидка.

Итог: дешевле «на три копейки».

Как и в супермаркете в Билево, здесь имеется свой цех выпечки и кулинария.

Продукция выглядит аппетитно, и запах горящего масла, жареной картошки и прочих прелестей не витает поблизости.

На ваших глазах повара готовят суши и полуфабрикат пиццы. На суши акция «1+1» за 9,99. (На вкус «так себе», но свежее).

Опять та же проблема — безопасное расстояние: между поваром и покупателем около метра и узкий прилавок. Сомневаюсь, что в таких условиях, тем более при вирусных инфекциях, безопасно «собирать себе салат» с витрины.

«Виталюр»-второй! Витебск - Юг-4,5,6 с новым супермаркетом!
Фото: Вячеслав Побединский

Однозначный плюс — много разной рыбы! Из прошлой нашей публикации о гипермаркете в Билево мы знаем, что «Виталюр» самостоятельно занимается «рыбопереработкой».

«Виталюр»-второй! Витебск - Юг-4,5,6 с новым супермаркетом!
Фото: Вячеслав Побединский

В общем, сходите и оцените сами! Приятных покупок.

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