Сегодня судят белорусского историка Андрея Мацука, родившегося в Полоцке Витебской области

По информации TUT.by, вчера, 24 сентября, в Минске неподалеку от своего дома в микрорайоне Грушевка был задержан 41-летний Андрей Мацук, уроженец Полоцка Витебской области. Старшего научного сотрудника Института истории Национальной академии наук Беларуси обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 АК РБ). По словам его супруги, Андрей находится в изоляторе на Окрестина.

Андрей Мацук трудится в Институте истории НАН Беларуси с 2005 года. В настоящее время — в отделе истории Беларуси средних веков и начала нового времени. Является кандидатом исторических наук, обладателем научных грантов, считается одним из самых авторитетных белорусских специалистов по истории Великого княжества Литовского 18-го века.

В 2010 году Андрей был признан лауреатом стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым учёным.