Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Президент России Владимир Путин номинирован на Нобелевскую премию мира 2021.

Кандидатуру Владимира Путина выдвинула группа российских общественных деятелей. Заявка была направлена 10 сентября в Нобелевский комитет мира в Осло, в штаб-квартиру Нобелевского комитета.

Номинацию прокомментировал официальный представитель Кремля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, инициатива выдвижения Президента России принадлежит общественным деятелям, а точнее писателю Сергею Комкову.

«Если решение будет принято — прекрасно, не будет принято — тоже ничего страшного», — сказал Песков.

Нобелевская премия мира — награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира.