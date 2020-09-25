Лукашенко: беларуские студенты, обучающиеся в Польше, должны будут подтверждать свой диплом в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что обучающиеся в Польше беларуские студенты должны будут подтверждать свой диплом в Беларуси. В свою очередь Польша готова оставить у себя выпускников из Беларуси, если они столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов на родине, заявил «РИА Новости» представитель Министерства науки и высшего образования Польши.

— Мы с удивлением только что прочитали заявление господина Лукашенко. Он, видимо, не знает, что польские университеты дают своим выпускникам очень качественное образование, которое котируется во всем мире, — заявил собеседник агентства. — Подтверждением качества нашего образования является тот факт, что дипломы польских вузов признаются в странах Европейского союза, в США. При чем речь идет о таких сложных специальностях, как медицина, экономика, информатика.

Представитель министерства науки также считает, что если слова Лукашенко обретут законодательную силу, то беларуские выпускники польских вузов не захотят возвращаться на родину и Польша от этого только выиграет.

— Мы с удовольствием их здесь оставим. Мы от этого только выиграем, получив образованных специалистов. Несколько лет проучившись в нашей стране, они уже очень хорошо владеют языком, интегрировались в общество, большинство из них начинают работать еще в студенчестве, — сказал он.

По данным польского Министерства науки, ежегодно в польские вузы поступает несколько тысяч студентов из Беларуси. В польских вузах количество беларуских студентов растет лавинообразно. Сегодня в польских вузах учится более 10 тыс беларусов. Чаще всего беларусы предпочитают такие вузы, как Варшавский университет, Университет Адама Мицкевича (Познань), Ягеллонский университет (Краков), Варшавский и Вроцлавский политехнические университеты, Главная торговая школа (Варшава).

В связи с последними событиями в Беларуси ряд польских университетов выделили дополнительные места для беларуских студентов и продлили для них сроки вступительной кампании.