В Астраханской области может начаться производство автомобилей МАЗ

Бизнес
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Беларусь собирается поставлять в Астраханскую область РФ лифты, автобусы и строительную технику. Кроме того, в астраханской экономической зоне «Лотос» может быть создано производство автомобилей МАЗ.

Астраханская область давно и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь. Огромное количество текстильного, мебельного и продовольственного товара поступает на астраханские прилавки, радуя жителей российского региона своей ценой и качеством, пишет mk.ru. Сейчас главным фактором, сдерживающим взаимоотношения государств, является, в первую очередь, эпидемиологическая обстановка. Поставки существенно снизились, контроль ужесточился – все это ведет к снижению уровня эффективности сотрудничества между странами.

Стоит отметить давнее взаимодействие экономических зон «Лотос» и «Витебск». Астраханская зона уже направила предложение «Минскому автомобильному заводу» о размещении производства на территории российского региона. Пока деятельность ограничивается взаимным продвижением продукции на рынки.

К слову, Астраханская область тоже поставляет продукцию в Беларусь. Из Астрахани к белорусам едут рыба, сельские товары, резиновая обувь, охотничьи и рыболовные изделия, рис. Однако возможности взаимодействия вовсе не ограничиваются этим набором. В Астраханской области белорусские друзья собираются участвовать в тендерах на поставку пассажирских автобусов и дорожно-строительной техники, так как предприятия Белоруссии получили право на участие в госзакупках. Кроме того, возможно их участие в программе модернизации лифтового оборудования, так как они готовы поставлять лифты любой номенклатуры, а также выполнять работы по их установке, наладке и запуску в эксплуатацию.

Астраханцы дополнительно предложили организовать поставку в Беларусь бахчевых культур, гофротары и других товаров. Словом, планируется тесное и очень выгодное сотрудничество.

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