После обеда жители и гости Витебска не смогут припарковаться за ТЦ «Беларусь»

Витебск
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Об ограничительных мерах для автотранспорта рассказали в УВД Витебского облисполкома. Сегодня они продлятся с 14.00 до 17.00. Аналогичные меры будут приняты и завтра, 26 сентября, с 09.00 до 15.00.

Кроме этого, в течение всей субботы будут перекрыты улица Калинина и площадь Свободы. Ограничат движение с 11.30 до 12.45 по ул. Ленина от площади Победы до проспекта Фрунзе, ул. Жесткова, ул. Шубина, ул. М. Шагала. С 12.15 до 12.45 по мосту им. Кирова, ул. Замковой, проспекту Фрунзе (на участке от площади Свободы до ул. 1-я Доватора). С 08.00 до 15.00 по проспекту Победы в одну сторону в направлении от ул. В. Интернационалистов до проспекта Строителей.

Связаны меры с проведением ежегодного фестиваля тружеников «Дожинки».

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