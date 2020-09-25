Литовец пытался провезти через пункт пропуска «Котловка» крупную партию кокаина

Автомобиль с крупной партией какаина задержали в пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

«Крупная партия наркотика выявлена в пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе. Водитель грузовика — гражданин Литвы — вез около 3,2 кг кокаина из Франции в Россию транзитом через Литву и Беларусь. «Этот объем кокаина рассчитан примерно на 160 тыс. доз, а стоимость такого количества наркотика на черном рынке составляет приблизительно $380 тыс.», — заявили в Государственный таможенном комитете

Был проведен углубленный досмотр с применением служебной собаки, в итоге в личных вещах водителя были найдены наркотики. Кокаин в трех брикетах был спрятан в дорожных сумках.

Во взаимодействии с подразделениями по наркоконтролю МВД установило причастность водителя и иных лиц к незаконному каналу поставок наркотических средств на территорию ЕАЭС.

Гражданина Литвы задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Беларуси (незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).