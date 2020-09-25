Литовец пытался провезти через пункт пропуска «Котловка» крупную партию кокаина

Общество
Опубликовано

Автомобиль с крупной партией какаина задержали в пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

«Крупная партия наркотика выявлена в пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе. Водитель грузовика — гражданин Литвы — вез около 3,2 кг кокаина из Франции в Россию транзитом через Литву и Беларусь. «Этот объем кокаина рассчитан примерно на 160 тыс. доз, а стоимость такого количества наркотика на черном рынке составляет приблизительно $380 тыс.», — заявили в Государственный таможенном комитете

Был проведен углубленный досмотр с применением служебной собаки, в итоге в личных вещах водителя были найдены наркотики. Кокаин в трех брикетах был спрятан в дорожных сумках.

Во взаимодействии с подразделениями по наркоконтролю МВД установило причастность водителя и иных лиц к незаконному каналу поставок наркотических средств на территорию ЕАЭС.

Гражданина Литвы задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Беларуси (незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

 

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

10 народных примет о крещении ребенка

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

кокаин уголовное дело
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Витебске пройдет Фестиваль красок ColorFest
26 и 27 сентября в парке Победителей в Витебске пройдет
0129
Николай Шерстнёв удостоен Благодарности Президента за личный вклад в развитие АПК
Благодарность Президента Беларуси за многолетний плодотворный
0137
В Витебске объявлен конкурс на лучшую фотографию усадьбы Репина
Витебский областной краеведческий музей объявил конкурс
0164
Сегодня в Витебске открывают новый супермаркет «Виталюр»
24 сентября Виталюр откроет второй магазин в Витебске.
0293
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)