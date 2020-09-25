Страны Балтии расширят санкционный список в отношении представителей режима Беларуси

Латвия, Литва и Эстония расширят санкционный список в отношении представителей белорусского режима, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих, сообщила администрация президента Литвы.

«Черный список» будет дополнен более чем 100 лицами, включая судей, сотрудников президентской администрации и силовых структур. «После состоявшейся сегодня встречи с министром иностранных дел президент уполномочил объявить дополнительный список граждан Беларуси, которым запрещен въезд на территорию Литвы. Это планируется сделать завтра, одновременно это намерены сделать и Латвия с Эстонией», – сообщил представитель президента Гитанаса Науседы по связям с общественностью Антанас Бубнялис.