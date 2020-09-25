Витебская область сегодня встречает гостей из российского региона, граничащего с Беларусью, Эстонией и Латвией

С рабочим визитом на белорусскую землю 25 сентября прибыла делегация из Псковской области Росии во главе с губернатором Михаилом Вердниковым. Среди гостей — председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, заместители главы региона, руководители профильных органов исполнительной власти, руководители приграничных муниципалитетов, представители бизнес-сообщества.

Витебская область открывает программу визита, во время которого планируется обсуждение укрепления сотрудничества. По информации российских журналистов из pskov.aif.ru, приоритетными направлениями являются строительство и ЖКХ, а также социальная сфера.

Известно, что стороны уже договорились об организации и проведении в будущем дней Псковской области в Витебске и аналогично дней Витебской области в Пскове.