Лукашенко хочет построить в Ленинградской области морской порт

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко высказал предложение о совместном строительстве морского порта в российском регионе.

— Очень много мы сейчас говорим и работаем уже над изменением логистики по поставке наших товаров. Нам надо договориться, во что бы то ни стало. А вопрос один — это железнодорожные тарифы и перевалка в портах, — сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер обсуждал данный вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Совместный морской порт в Усть-Луге, по словам Александра Лукашенко, можно построить за счет кредитных денег, которые были сэкономлены на строительстве БелАЭС.

Напомним, что, в конце августа Александр Лукашенко поручил проработать вопрос переброски белорусских грузов из портов Литвы в российские. Это был ответ на санкции, которые ввели балтийские страны, не согласившись с победой действующего главы республики на выборах.

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