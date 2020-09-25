В Витебске пройдет Фестиваль красок ColorFest

Фото: peterburg2.ru
Общество
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26 и 27 сентября в парке Победителей в Витебске пройдет один из самых популярных фестивалей на открытом воздухе – Фестиваль красок ColorFest. Гостей мероприятия ожидает живое общение, сотни весёлых ярких лиц, зажигательная музыка и красочные залпы.

Фестиваль ColorFest объединяет семьи, маленьких и взрослых, дарит интересное времяпрепровождение.

В Витебске пройдет Фестиваль красок ColorFest
Фото: peterburg2.ru

Из года в год фестиваль собирает в одном месте тысячи людей, которые мечтают хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми. Самый ожидаемый момент фестиваля – массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя.

Начало фестиваля в 13:00 в Парке Победителей (площадка возле парашютной вышки). Вход свободный.

 

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Витебск Фестиваль красок ColorFest
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