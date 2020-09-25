В Полоцке завершается масштабная реконструкция моста через Западную Двину. Сейчас идёт финальная сборка железных конструкций. Перед мостом появилась круговая развязка, по соседству преобразился и городской парк отдыха, здесь открылись детский городок и скейт-парк.

По словам главного инженера мостостроительного управления №5 Леонида Малаховского, новый мост, как и прежний, будет визитной карточкой Полоцка, потому и было решено сохранить его прежний вид. Будет расширено дорожное полотно, появится велодорожка, частично уже установлено ограждение. Пустить движение по мосту планируют уже в начале ноября.