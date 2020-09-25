Генпрокуратура: ни один организатор и участник несанкционированных акций не уйдет от ответственности

Ни один организатор и участник несанкционированных акций не уйдет от ответственности. Об этом заявил 24 сентября генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

«Все виновные будут наказаны рано или поздно. Ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдет от ответственности. Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности», — утверждает он.

За все «незаконные действия», подчеркнул Андрей Швед «участникам и организаторам придется возместить ущерб».