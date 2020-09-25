В КГК рассказали подробности уголовного дела в отношении должностных лиц «Белтяжмаша»

24 сентября в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси рассказали подробности дела «Белтяжмаша».

Напомним, уголовное дело за уклонение от уплаты налогов (в особо крупном размере) было возбуждено в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш» 16 сентября.

В ходе расследования было установлено, что должностные лица «Белтяжмаша» в 2014-2020 годах применяли схему уклонения от уплаты налогов, занижая выручку от сдачи недвижимости внаем.

Для реализации этой схемы в июле 2014 года из ЗАО был выделен субъект хозяйствования, из которого в декабре того же года было дополнительно выделено еще 13 субъектов хозяйствования. Фактическими руководителями и главбухами данных субъектов были сотрудники и учредители «Белтяжмаша». В частности, главбух ЗАО одновременно был главбухом 14-ти выделенных субъектов хозяйствования, передает БелТА

Выручку от сдачи недвижимости, получаемую «Белтяжмашем», искусственно распределяли между 14-ю субъектами хозяйствования, которые применяли упрощенную систему налогообложения. Проще говоря, выручку «Белтяжмаша» занижали, а выручку 14-ти выделенных из ЗАО субъектов завышали.

Таким образом создавалась видимость законного применения упрощенной системы налогообложения: максимальные размеры выручки, установленные законодательством, не превышались.

В результате применения такой схемы в бюджет было уплачено 1,4 миллиона рублей налога по упрощенной системе налогообложения вместо 7,7 миллиона рублей НДС и налога на прибыль.

Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил более 6,3 миллиона рублей, – рассказали в Госконтроле.

Подозреваемыми по делу «Белтяжмаша» признаны 5 человек, включая руководителя ЗАО. В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей.

С целью возмещения ущерба наложен арест на имущество фигурантов (более 23 килограммов золотых слитков, более 14 килограммов серебряных слитков, 8 объектов недвижимости, более 1,3 миллиона долларов и 48 тысяч евро).