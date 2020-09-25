Николай Шерстнёв удостоен Благодарности Президента за личный вклад в развитие АПК

Награды удостоены председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, главный агроном ОАО «Грицкевичи» Иван Валетов, трактористы-машинисты агрокомбината «Холмеч» Иван Вырвич и ОАО «Смолевичи-Сузон» Олег Гуринович, а также руководители следующих предприятий: СУП «Полесье-Агроинвест» Михаил Капинский, ОАО «Могилевский мясокомбинат» Сергей Любенков, ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» Наталья Подлесных и ОАО «Бабушкина крынка» — управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» Геннадий Скитов.