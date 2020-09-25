В Беларуси сократилась средняя зарплата: в минус ушли почти все области

В августе средняя зарплата белорусов снизилась и составила 1276,4 рубля. Она уменьшилась на 11,1 рубля в сравнении с июльской зарплатой. Об этом сообщает Национальный статистический комитет. Последнее уменьшение начисленной средней зарплаты наблюдалось в январе 2020 года, пишут Белновости.

Если сравнивать с прошлогодним показателем, то в целом средняя зарплата в Беларуси выросла на 7,6 %.

Теперь во всех регионах нашей страны средний размер заработной платы превышает 1000 рублей. Больше всего белорусы зарабатывают в Минске. Там средняя зарплата составляет 1 766,2 рубля, что на 9,3 % больше, чем в прошлом году. Самая низкая средняя в Могилевской области — 1 052,9 рубля (+ 6,4 % за год).

Зарплата в Минской области превысила 1 300 рублей, а в Гомельской и Гродненской областях — 1 100 рублей.

В каких сферах самые высокие зарплаты?

IT – средняя зарплата в августе там составила 5 334 рубля. За год она выросла на 22,2 %.

Грузовой воздушный транспорт — 2 853,1 рубля.

Вспомогательный сектор финансовых и страховых услуг — 2 620,2 рубля.

В каких сферах получают меньше всего?

Работники парикмахерских и салонов красоты – в среднем 672,9 рубля.

Библиотекари, музейные и архивные работники — 704,7 рубля.

Работники творческой деятельности и развлечения — 708,5 рубля.

В сельском хозяйстве теперь в среднем получают 998,7 рубля, в обрабатывающей промышленности — 1 316,2 рубля, в здравоохранении — 1 116,1 рубля, в образовании — 837,2 рубля.