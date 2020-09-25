Витебский «Энергокомплект» до 2035 года инвестирует в развитие производства почти 40 млн евро

Витебское ООО «Производственное объединение «Энергокомплект» планирует инвестировать в приобретение оборудования почти 40 млн евро в период до 2035 года. Об этом заявил Генеральный директор компании Андрей Авко, передает БелТА.

По его словам, на предприятии реализуется инвестиционная программа стратегического развития до 2035 года, предусматривающая рост объемов производства в 2,5 раза — почти до $500 млн в год. Предполагается создать дополнительно более 300 рабочих мест, а общая численность коллектива приблизится к 1 тыс. специалистов. Во время реализации стратегии «Энергокомплект» намерен возвести производственные цеха общей площадью около 25 тыс. кв.м.

На первом этапе, до конца 2020 года, планируют ввести в эксплуатацию цех площадью примерно 5 тыс. кв.м. На новую площадку рассчитывают переместить отдельные технологические процессы, в частности волочения и скрутки заготовок. В последующем возводимые по программе производственные площади также будут задействованы для оптимизации процессов с внедрением современных решений в области производственной логистики и информационно-коммуникационных технологий, адаптированных к кабельной промышленности.