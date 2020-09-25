В Минске задержана адвокат Марии Колесниковой — Людмила Казак

В Минске по обвинению в совершении административного правонарушения задержана Людмила Казак — адвокат одного из оппозиционных лидеров Марии Колесниковой.

В ГУВД Мингорисполкома заявили, что Казак находится сейчас в одном из территориальных управлений внутренних дел белорусской столицы. В каком именно правонарушении обвиняют адвоката, в ведомстве пока не уточняют, пишет svoboda.org.

Ранее стало известно, что Людмила Казак перестала, начиная со второй половины дня, выходить на связь. Сообщение появилось в телеграм-канале бывшего претендента на пост президента страны Виктора Бабарико.

В пятницу должно было состояться рассмотрение жалобы на решение суда Партизанского района Минска об аресте Марии Колесниковой. Член президиума оппозиционного Координационного совета была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе – после того, как её похитили в центре Минска. Соратники Колесниковой Иван Кравцов и Антон Родненков, ставшие очевидцами событий на границе, рассказали, что она порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации по приказу властей.