В Витебске объявлен конкурс на лучшую фотографию усадьбы Репина

Витебский областной краеведческий музей объявил конкурс на лучшую фотографию жемчужины северного края Беларуси — усадьбы Ильи Репина «Здравнево». Участником конкурса может стать каждый, у кого имеется хоть один снимок знаменитой усадьбы (интерьеров дома или приусадебной территории), в независимости от года создания, сезона и профессионализма. Приветствуются и новые снимки, ведь сейчас, в разгар бабьего лета, осенние пейзажи усадьбы особенно красивы, отметили организаторы, передает БелТА.

Фотографии следует размещать до 30 сентября у себя на странице в Instagram с хештегом #фокусназдравнево или в фотоальбоме «Фокус на Здравнево» музейной группы «Музей-усадьба И.Е.Репина «Здравнево» в социальной сети «ВКонтакте».

По условиям конкурса, каждый участник может прислать до трех фотоснимков, ранее не участвовавших в других конкурсах. Все фотографии должны быть хорошего качества, с указанием авторства, названия и года съемки. Участвуя в фотоконкурсе, авторы дают право на использование их фотографий в проектах музея. Лучшие фотографии займут почетное место в фотоальбоме «Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнево».

Три победителя конкурса будут определены компетентным жюри в лице членов Витебского местного фонда фотографии «ФотоКрок» и по наибольшему количеству лайков за фотографии. Победителей ждут поощрительные призы. Результаты опубликуют 3 октября в социальных сетях музея.