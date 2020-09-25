МИД Беларуси ответил на отказ стран Запада признать инаугурацию Лукашенко

Власть
Опубликовано

Попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко, 23 сентября вступившего в должность главы государства, не отражают мнения большинства государств. Об этом говорится в заявлении белорусского МИДа, опубликованном на сайте ведомства.

«Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность Главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что белорусский народ как «единственный источник власти и носитель суверенитета» самостоятельно сделал выбор.

«Народ не нуждается в «легитимизации» своей власти со стороны самоназванных факультативных «легитиматоров», — говорится в сообщении.

Особое удивление в МИД вызывает поведение Украины, которая, уже даже не пытаясь «закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений», не прекращает поток оценок политической ситуации в Беларуси.

«Складывается ощущение, что именно «научиться учить» пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества», — отметили в ведомстве.

Беларусь никогда не вмешивалась во внутренние дела иностранных государств и ожидает этого от других, добавили в МИДе.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

Рождество Пресвятой Богородицы: что нужно и что нельзя в этот день

8 впечатляющих фактов про Крест Евфросинии Полоцкой

8 интересных фактов про восстание Тадеуша Костюшко

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

8 интересных фактов про Томаша Зана, «памяць пра якога блаславенна»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

инаугурация Лукашенко МИД Беларуси страны Запада
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Минске задержана адвокат Марии Колесниковой — Людмила Казак
В Минске по обвинению в совершении административного
086
«Я не могу никак это комментировать». Кремль прокомментировал инаугурацию Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал
0226
США не считают Лукашенко законным президентом Беларуси
Соединенные Штаты заявили, что не считают Александра
0195
Как обойти блокировку сайтов и читать vkurier.by в Беларуси
Сайт «Витебский Курьер» (https://vkurier.
0263
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)