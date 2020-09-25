МИД Беларуси ответил на отказ стран Запада признать инаугурацию Лукашенко

Попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко, 23 сентября вступившего в должность главы государства, не отражают мнения большинства государств. Об этом говорится в заявлении белорусского МИДа, опубликованном на сайте ведомства.

«Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность Главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что белорусский народ как «единственный источник власти и носитель суверенитета» самостоятельно сделал выбор.

«Народ не нуждается в «легитимизации» своей власти со стороны самоназванных факультативных «легитиматоров», — говорится в сообщении.

Особое удивление в МИД вызывает поведение Украины, которая, уже даже не пытаясь «закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений», не прекращает поток оценок политической ситуации в Беларуси.

«Складывается ощущение, что именно «научиться учить» пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества», — отметили в ведомстве.

Беларусь никогда не вмешивалась во внутренние дела иностранных государств и ожидает этого от других, добавили в МИДе.