Трагедия в праздник: установлены все обстоятельства смертельной аварии, обагрившей День святого Валентина

14 февраля 2020 года. Дубровенский район Витебской области. По автодороге Дубровно – Баево мчит «Mitsubishi Galant». В салоне четверо. В какой-то момент 29-летний водитель, отвлекаясь от дороги для поддержания разговора, поворачивается к сидящим на заднем сидении пассажирам и не справляется с управлением. Мгновенно седан вылетает в кювет, переворачивается и проваливается под лед. Из тонущего автомобиля выбраться смогли только трое, включая рулевого. Один из пассажиров получил серьезные травмы. Четвертого спутника, к сожалению, спасти не удалось. Его труп через несколько дней из-подо льда достанут спасатели. Погибшему было всего 34 года.

О том, что расследование обстоятельств по данному ДТП завершено, сообщили в УСК по Витебской области. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения. Кроме того, по информации следователей, экспертиза подтвердила наличие в крови виновника аварии дозы алкоголя — 0,56 промилле этилового спирта.

Впереди суд. В настоящее время горе-водитель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.