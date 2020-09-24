Смертельная угроза повисла над новоплоцкими футболистами: в клубе «Нафтан» выявлен COVID, председатель подключен к аппарату ИВЛ

Леонид Подлипский (слева). Фото: pressball.by
Здоровье
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Тревожные новости будорожат спортивное сообщество Витебской области. Опасная коронавирусная инфекция, которая в 2020 году стремительно распространилась по всему миру, диагностирована у игроков и руководства новополоцкого футбольного клуба «Нафтан». По информации pressball.by, 73-летний председатель клуба Леонид Данилович Подлипский госпитализирован и не может дышать самостоятельно, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Положительные результаты тестов на COVID-19 оказались ещё у двух футболистов «Нафтана». Остальные игроки в режиме ожидания – их результаты готовятся.

Напомним, что послезавтра, 26 сентября, «Нафтан» должен сыграть в гостях у «Сморгони». Состоится матч или нет, пока неизвестно.

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