Массового травмирования коров удалось избежать в Витебской области после вмешательства прокуратуры

Руководство одного из сельхозпредприятий Полоцкого района решило улучшить условия содержания буренок и закупило на молочнотоварную ферму резиновую плитку. Потратили огромную сумму – 50 тысяч рублей. Но вместо того, чтобы радовать комфортом, резиновое покрытие едва не стало причиной массового травмирования крупного рогатого скота. Плитка стала ломаться и крошиться, превращаясь в опасное препятствие. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

По информации телеканала «Саммит+ТВ», представители надзорного органа провели проверку и установили, что напольное покрытие произведено в России и, согласно документам, не предназначается для использования на молочнотоварных фермах. Без заседания экономического суда в конкретном случае не обошлось. Известно, что между сторонами было заключено мирное соглашение, а опасность для буренок миновала.