Новым председателем БФЛА избран Иван Тихон

Известный белорусский метатель молота Иван Тихон был избран председателем Белорусской федерации легкой атлетики. Такое решение было принято путем открытого голосования сегодня на внеочередной конференции БФЛА.
Всего участие в голосовании приняло 69 делегатов.
Ранее пост председателя Белорусской федерации легкой атлетики занимал чемпион мира в метании молота Вадим Девятовский, полномочия которого истекали в 2022 году. Однако он принял решение покинуть свой пост по состоянию здоровья.
Напомним, что 21 августа Вадим Девятовский опубликовал в фейсбуке пост с текстом «Лукашенко не мой президент».
— Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в «Фэйсбуке» — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали, — сказал Девятовский в комментарии «Трибуне». — Все очевидно. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все.