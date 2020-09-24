Новым председателем БФЛА избран Иван Тихон

Известный белорусский метатель молота Иван Тихон был избран председателем Белорусской федерации легкой атлетики. Такое решение было принято путем открытого голосования сегодня на внеочередной конференции БФЛА.

Всего участие в голосовании приняло 69 делегатов.

Ранее пост председателя Белорусской федерации легкой атлетики занимал чемпион мира в метании молота Вадим Девятовский, полномочия которого истекали в 2022 году. Однако он принял решение покинуть свой пост по состоянию здоровья.

Напомним, что 21 августа Вадим Девятовский опубликовал в фейсбуке пост с текстом «Лукашенко не мой президент».