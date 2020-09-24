Новым председателем БФЛА избран Иван Тихон

Фото: Беларусь сегодня
Спорт
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Известный белорусский метатель молота Иван Тихон был избран председателем Белорусской федерации легкой атлетики. Такое решение было принято путем открытого голосования сегодня на внеочередной конференции БФЛА.

Всего участие в голосовании приняло 69 делегатов.

Ранее пост председателя Белорусской федерации легкой атлетики занимал чемпион мира в метании молота Вадим Девятовский, полномочия которого истекали в 2022 году. Однако он принял решение покинуть свой пост по состоянию здоровья.

Напомним, что 21 августа Вадим Девятовский опубликовал в фейсбуке пост с текстом «Лукашенко не мой президент».

— Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в «Фэйсбуке» — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали, — сказал Девятовский в комментарии «Трибуне». — Все очевидно. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все.

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