Беларусь заключит соглашения о сотрудничестве с пятью регионами России

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко уполномочил вице-премьера Игоря Петришенко подписать соглашение о сотрудничестве с пятью регионами России. Документ опубликован на на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах будут подписаны с Курской, Ленинградской, Самарской областями, Башкортостаном и Хабаровским краем. Решением об этом было принято Советом министров 22 сентября.

28 и 29 сентября в Минске состоится седьмой Форум регионов Беларуси и России. В нем примут участие около 250 человек. Из-за пандемии часть мероприятий пройдет в режиме онлайн. Во время Форума планируется подписать контракты на сумму порядка 750 миллионов долларов.

Первый Форум регионов Беларуси и России прошел в 2013 году. Тогда были подписаны контракты на сумму сто миллионов долларов. В прошлом году портфель инвестиций составил пятьсот миллионов долларов.