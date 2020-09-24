ЕС не признал Лукашенко и пересматривает свои отношения с Беларусью

Фото: dw.com
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Инаугурация Александра Лукашенко лишена демократической легитимности, ведет к углублению кризиса в Беларуси, говорится в распространенном в четверг заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, пишет sputnik.by.

В заявлении отмечается, что Евросоюз не признал результаты прошедших в августе выборов президента Беларуси, которые по оценке ЕС были сфальсифицированы.

«На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности», – сказано в документе.

В нем также отмечается, что ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью.

Напомним, что церемония инаугурации прошла 23 сентября во Дворце Независимости. На торжество пригласили порядка 700 человек. В зале присутствовали  высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики,  руководители государственных органов и организаций, местных органов власти, республиканских СМИ,  деятели науки, культуры и спорта.

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ЕС инаугурация Лукашенко
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