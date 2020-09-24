Сегодня в Витебске открывают новый супермаркет «Виталюр»

24 сентября Виталюр откроет второй магазин в Витебске. Новый объект формата «супермаркет» станет 72-м магазином сети Виталюр. Объект располагается по адресу пр-т Черняховского, 26 и имеет торговую площадь 610 кв.м.

В уютном и современном супермаркете представлен традиционный для Виталюр широкий ассортимент рыбы и морепродуктов (в том числе охлажденная рыба), а также открытая зона выпекания пиццы и приготовления суши, когда повара работают при покупателях. Широк ассортимент собственного производства. Представлено более 550 товаров под собственной торговой маркой, которая в 2019 году победила в конкурсе «Выбор года».

Кроме того, клиенты магазина Виталюр могут воспользоваться программой лояльности и получить достаточно внушительную скидку, а также различные бонусы и возможность участвовать в акциях. Подробнее об акциях и Программе лояльности Виталюр можно узнать здесь.

Одновременно с супермаркетом откроются магазин зоотоваров, салон связи Лайф, банкомат и платежный терминал, а в скором времени планируется открытие аптеки.