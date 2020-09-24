Копия Жировичской чудотворной иконы в Витебске.

23 сентября в Свято-Успенском кафедральном соборе почитаемую верующими копию святыни встречали представители духовенства города Витебска и православные.

Прибытие копии иконы проходит в рамках мероприятий РПЦ в честь 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. В кафедральном соборе областного центра образ Пресвятой Богородицы будет находиться 23 и 24 сентября.

Расписание богослужений 24 сентября:

8:30 — Божественная литургия и молебен с акафистом;

11:00 — молебен с акафистом;

12:00 — молебен с акафистом;

13:00 — молебен с акафистом;

14:00 — молебен с акафистом;

15:00 — молебен с акафистом и отъезд святыни.

Жировичская богородическая икона Божьей матери входит в 100 самых почитаемых православными верующими.Это самая маленькая икона её размер 5,6 х 4,4 см. Икона представляет собой кусочек яшмы с рельефным изображением Богородицы с младенцем.

Легенда гласит, что икона, изображавшая Богоматерь с Младенцем, была найдена в весной 1470 года во владениях казначея Великого Литовского Княжества Солтана в Жировичах.

«Юные пастухи, пасшие стада боярина, зашли далеко в лес и там, в самой чаще, среди густых ветвей дикой груши увидели чудесное сияние, исходившее от маленькой иконы. Они сняли образ с дерева и отнесли его в дом хозяина Солтана, рассказав ему о необыкновенных обстоятельствах удивительной находки.

Боярин же не обратил особого внимания на рассказ пастухов и безучастно положил обретенную икону в ларец. Лишь вечером, принимая гостей, он рассказал им о находке пастухов и захотел показать икону. Но, открыв ларец, он ее не нашел.