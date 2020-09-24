Копия Жировичской чудотворной иконы в Витебске

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23 сентября в Свято-Успенском кафедральном соборе почитаемую верующими копию святыни встречали представители духовенства города Витебска и православные.

Копия Жировичской чудотворной иконы в Витебске
Фото: Вячеслав Побединский

Прибытие копии иконы проходит в рамках мероприятий РПЦ в честь 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. В кафедральном соборе областного центра образ Пресвятой Богородицы будет находиться 23 и 24 сентября.

Копия Жировичской чудотворной иконы в Витебске
Фото: Вячеслав Побединский

Расписание богослужений 24 сентября:

8:30 — Божественная литургия и молебен с акафистом;

11:00 — молебен с акафистом;

12:00 — молебен с акафистом;

13:00 — молебен с акафистом;

14:00 — молебен с акафистом;

15:00 — молебен с акафистом и отъезд святыни.

Копия Жировичской чудотворной иконы в Витебске
Фото: Вячеслав Побединский

Жировичская богородическая икона Божьей матери входит в 100 самых почитаемых православными верующими.Это самая маленькая икона её размер 5,6 х 4,4 см. Икона представляет собой  кусочек яшмы с рельефным изображением Богородицы с младенцем.

Копия Жировичской чудотворной иконы в Витебске
Фото: Вячеслав Побединский

Легенда гласит, что икона, изображавшая Богоматерь с Младенцем, была найдена в весной 1470 года  во владениях казначея Великого Литовского Княжества Солтана в Жировичах.

«Юные пастухи, пасшие стада боярина, зашли далеко в лес и там, в самой чаще, среди густых ветвей дикой груши увидели чудесное сияние, исходившее от маленькой иконы. Они сняли образ с дерева и отнесли его в дом хозяина Солтана, рассказав ему о необыкновенных обстоятельствах удивительной находки.

Боярин же не обратил особого внимания на рассказ пастухов и безучастно положил обретенную икону в ларец. Лишь вечером, принимая гостей, он рассказал им о находке пастухов и захотел показать икону. Но, открыв ларец, он ее не нашел.

На другой день пастухи опять заметили сияние на той же груше. Как и накануне, они отнесли ее боярину, который, уразумев чудо Божие, с благоговением принял святыню и тотчас посетил место ее явления. Помолившись, он дал обет Богу построить в Жировичах на месте явления образа храм в честь Пресвятой Богородицы.

Вскоре деревянный храм был построен, а весть о явлении образа Божией Матери быстро распространилась по окрестностям, привлекая множество богомольцев для поклонения. Многие так и оставались здесь. Одни обзаводились семьями под покровом Пречистой, другие же посвящали себя служению Богу.» (материал с zhirovichi-monastery.by).

Около 1520 года в селении случился сильный пожар. Сгорела и деревянная церковь Икона же была изготовлена из камня, поэтому ее вскоре нашли.

Легенда гласит: «Прошло время, и в один из дней после занятий в школе дети забрались на ближайшую горку. Внезапно на огромном камне они увидели Божию Матерь в небесном сиянии. В руках Пресвятой Девы была икона, которую напрасно искали на месте пожарища. С радостью побежали дети в селение, где поведали священнику и родителям о видении. Священник с народом поспешил к указанному месту; не сподобившись лицезреть Деву Марию, они к великому своему утешению, обрели на камне чудотворную икону.»

Это событие считается вторым явлением Жировичской чудотворной иконы Божией Матери. Камень, на котором дети видели Богородицу и где была обретена икона, тогда же огородили.

На месте сгоревшего вскоре построили новый храм, куда и поместили святыню. Одновременно внук Солтана Иван Александрович начал строительство новой большой каменной церкви.

Копия Жировичской чудотворной иконы в Витебске

 

Интересно:

Князь Солтан, на которого ссылается легенда, был татарином. По данным историков, он переселился в Литву в 13 веке. Татарская орда и ВКЛ перманентно находились в военных конфликтах.

В 1324 году На Киевщине был установлен режим, при котором крымский хан Узбек стал вассалом Гедымина и посольство Крымского хана поселилось в Литве.

Солтан ,скорее всего производная от его высокого ранга (Султан), стал христианином. Предки которого при разделе церкви приняли русскую (православную) веру.

Один из потомков — Станислав Солтан — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, хорунжий великий литовский, подкоморий великий литовский, маршалок надворный литовский, генерал-адъютант литовской польной булавы, вольнодумец и масон. Староста слонимский.

Копия Жировичской чудотворной иконы в Витебске.

В 1812 году выступил на стороне Наполена и возглавил созданное в Вильне правительство. После поражения французов жил в изгнании. Имение было передано Православной церкви.

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